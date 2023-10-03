Okulları kömürden kurtarıp 'ısı pompası' ile ısıtacak

Mehmet HANİFİ GÜLEL

İklimlendirmenin, çocukların gelişimi ve eğitim yaşamı üzerindeki etkilerine dikkat çekmek ve eğitimi desteklemek amacıyla “Okulların Havası Değişiyor” mottosuyla iyilik projesi geliştiren Alarko Carrier, Mardin Midyat Çaldere İlkokulu’nda sınıfları ısı pompasıyla ısıtacak.

Marka, bugüne kadar kömür sobasıyla ısınan okulda, ısı pompası, ısı geri kazanım cihazı, fancoil, hava temizleme cihazı, sirkülasyon pompası ve fotovoltaik panelden oluşan ileri teknoloji bir sistem kurdu. Okul, bundan sonra kendi elektriğini de üretecek.

“İklimlendirme en çok çocukları etkiliyor”

Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, İç ortam hava kalitesine en duyarlı grupların başında okul çağındaki çocukların geldiğini ifade eden Akan, “Pek çok ülkede yapılan akademik çalışmalar, çocukların günlük hayatlarının büyük bir kısmını geçirdikleri okullardaki iç ortam hava kalitesinin çocukların sağlığı ve akademik performansını doğrudan etkilediğini gösteriyor.

Biz de bu alanda sorumluluk alarak hem eğitimi desteklemek hem de iklimlendirmenin önemi konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Okulların Havası Değişiyor’ mottosuyla yeni projemize hayat verdik. Okulun iklimlendirmesinde köklü bir değişim yaratan projenin en önemli bileşenlerinden biri ise fotovoltaik paneller.

Günümüzün en önemli temiz enerji kaynağı güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren bu teknoloji sayesinde Midyat Çaldere İlköğretim Okulu artık kendi elektriğini üretir hale geldi. Fotovoltaik paneller ile, okulda kurulu olan iklimlendirme sisteminin yanı sıra diğer elektrikli cihazların elektrik tüketimi de karşılanacak” diye konuştu.

“Sağlıklı bir ortam oluşturuldu”

Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, kurulan sistemle öğrencilerin temiz havada fosil yakıt kullanılmadan eğitimlerine devam edecekleri için çok mutlu olduğunu söyledi. Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir ise projenin oldukça faydalı bir iş olduğunu belirterek, tüm ihtiyacı olan okullarda da projenin hayata geçirilmesi.