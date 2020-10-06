“Okulların kademeli olarak açılması kararı önemli”

06 Ekim 2020

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ-KONYA

İnsanın gelişimi, dünyanın değişimi ve geleceğin dönüşümü için gerekli olan eğitim-öğretim süreçlerinin kesintisiz devam etmesinin önemini vurgulayan Konya Şehir Koleji Genel Müdürü Danyal Süzgün, “Geleceği inşa edecek gençliğimizin, bir neslin kaybolmaması, heba olmaması için “Okullar Neden açılmalı?” sorusunun cevap bulması, sağlık kadar hayati bir mesele” dedi. Okulların kademeli olarak açılması kararının önemli olduğunu ifade eden Süzgün, “Tüm özel öğretim kurumları açıkken pandemi sürecinde en güvenli yerler olan okulların kapalı olma çelişkisi alınan kararla çözüme kavuşturuluyor. Kademeli geçişlerle eğitim yeniden başlayacak. Okullar açılmazsa kaybedeceğimiz sadece üç beş ay değil, bir nesil olacak” dedi.

“Denetimler artırılmalı”

Öte yandan sürecin devlet kontrolüyle ilerlemesi gerektiğini belirten Süzgün, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı tüm tedbirlere riayet ederek, Sağlık Bakanlığı’nın koyduğu her türlü kurala uyarak ‘Okulum Temiz Belgesi’ alan devlet-özel okulların denetimleri sağlanarak kademeli olarak kapıların eğitime açılmamasından dolayı merdiven altı öğretim kurumları, evlerden bozma dershaneler ve bu boşluğu fırsat bilerek bir sağlık belgesine dahi sahip olmayan özel öğretim kursları açık ve faaliyetlerine devam ediyor. Ne yazık ki herkes bilmesine rağmen tüm bu gerçekler göz ardı ediliyor. Hastalık sadece devlet okulları ve özel okullarda mı var? sorusuyla muhatap olan bakanlığımızın gayretlerini takdir etmekle beraber milletçe bir hareketle sorunun çözüleceğine inanıyoruz” diye konuştu. Süzgün, sözlerine şöyle devam etti: “Yıllar boyunca emek veren sınav grubu 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerinin ve bununla birlikte halihazırda öğrenme sürecinde olan ara sınıf öğrencilerinin bu süreçte yaşadıkları olumsuzluklar, gelecek kaygıları, eğitim kayıpları ve uzaktan eğitimle tamamlanamayan akademik durumları tüm ülkenin gündeminde. Artık tüm kademelerde okulların açılması kaçınılmaz oldu ve bu okulların devletin desteğine ihtiyacı arttı.”

"Okulların kapalı olması hiçbir yönden fayda sağlamıyor"

Eğitimin; ekonomiye, turizme, sanata, siyasete ve daha birçok alana kurban edilemeyecek kadar önemli olduğunu dile getiren Süzgün, “‘Milletlerin şahdamarı okullardır’ sözüne bugün kulak verip, okullarımızı açıp, eğitime başlayıp, kaybettiğimiz süreyi yüz yüze eğitimle telafi edip aydınlık yarınlara emin adımlarla ilerlemeliyiz. Aksi halde okulları kapalı olan bir milletin şahdamarının kesildiğini aklımızdan çıkarmamalıyız” şeklinde konuştu.

Birçok alanda çözüm bulunup hayata konulduğunu ifade eden Süzgün, şunları söyledi: “İnsanlığın ilerlemesinin yegâne merkezleri olan ve toplumu kitlesel olarak bilinçlendirmede en önemli sorumlulukları alan okulların kapalı olmasının hiçbir yönden fayda sağlamıyor. Tam tersi okulda olmayan milyonlarca öğrenci sokaklarda, sanal âlemde ve kültüründen kopma sürecinde. Eğitim bir süreç, küçük bir kesintisi bile yılların tüm emeğini yok edebilir.”