“Okuma Arkadaşım Annem” projesi büyük ilgi gördü

İSTANBUL - Güngören Anadolu Lisesinde de öğrenciler her ay okudukları kitapla ilgili sınava tabi tutuluyor. Türk ve dünya klasiklerinden seçilen eserlerden oluşan kitap sınavına şubat ayında “Okuma Arkadaşım Annem” projesi kapsamında öğrenciler anneleriyle katıldı.

Projeyi yürüten edebiyat öğretmenleri Emine Dağ, Sultan Karagülle ve Zeynep Erdemir kitapları anneleriyle okuyan öğrencilerin sınavlarda daha başarılı olduğunu fark edince böyle bir proje yapmaya karar vermişler. Sınava girecek olan anneler yaşadıkları haklı sınav kaygısına rağmen kitap okuyan bir annenin önce evlatları sonra da bir ülkenin eğitiminde ne kadar önemli olduğunu göstermek adına 24 Şubat Perşembe günü yapılan sınava katıldılar.

Sınavdan önce velilere başarılar dileyen okul müdürü Yasin Demir, önemli olanın sınav başarısından çok kitap okuyan nesiller yetiştirmek olduğunu vurgulayarak onların heyecanını paylaştığını dile getirdi. Sınava katılan anneler evde çocuklarıyla okudukları kitap hakkında konuşabilmenin onları da çocuklarını da çok mutlu ettiğini belirterek velilerin dahil edildiği projelerin arttırılmasını istediler.