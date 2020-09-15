Ortaöğretim KPSS başvuru nasıl yapılır? | KPSS ortaöğretim başvuru

15 Eylül 2020

ÖSYM, 15 Eylül Salı günü saat 14.00'te KPSS ortaöğretim başvuru işlemlerinin başlayacağını duyurdu. 30 Eylül Çarşamba günü 23.59'da sona erecek başvuru işlemleri öncesinde adaylar KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır, sorusuna cevap arıyor.

KPSS ortaöğretim başvuru işlemlerini, ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi olan 2 yıl içinde ortaöğretim düzeyinde mezun olabilecek durumdaki adaylar yapabilecek. Bu koşulları yerine getirmeyen adayların başvuruları kabul görmeyecek, sınava alınsalar dahi sınav sonucunda kazandıkları haktan yararlanamayacak.

KPSS başvuru nasıl yapılır?

Adaylar KPSS ortaöğretim başvuru formuna ÖSYM'nin internet adresinden erişebilecekler. Başvurular bu ortam üzerinden yapılacak ve "Aday İşlemleri Sistemi"nde geçerli fotoğrafı ve geçerli eğitim bilgisi bulunan adaylar başvuru yapabilecek. ÖSYM internet sitesinin yanı sıra ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması veya bir başvuru merkezinden de KPSS ortaöğretim başvuru işlemleri yapılabilecek.

Başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar, başvuru için belirlenen süre içinde sınav ücretini yatırarak KPSS başvurularını tamamlayacaklar. Sınav ücreti, KPSS Ortaöğretim Kılavuzu'nun son sayfasında yer alan bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında "e-İşlemler" bölümdeki "Ödemeler" kısmından kredi/banka kartıyla yapılacaktır.

Ödemelerini doğrudan banka üzerinden yapan adaylar ise; T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirerek ödemelerini yapmaları, ödeme karşılığında aldıkları dekontu ise kontrol edip saklamaları gerekmektedir.

Belirlenen tarihler arasında KPSS ortaöğretim başvuru işlemlerini yapmayan ya da tamamlamayan adaylar ise başvurular için geç başvuru tarihinden yararlanabilecek. Geç başvurular ise 8-9 Ekim 2020 tarihlerinde alınacak.

Son olarak yurt dışından KPSS ortaöğretim başvuru işlemini yapan adaylar ödemelerini ÖSYM'nin internet sitesinde "e-İşlemler" bölümünde yer alan "Ödemeler" kısmından gerçekleştirecektir.