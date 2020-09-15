Ortaöğretim KPSS soruları hangi konulardan çıkacak?

15 Eylül 2020

22 Kasım 2020 tarihinde yapılacak KPSS ortaöğretim sınavı için başvurular başladı. 15-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak başvuru sürecinde adaylar ortaöğretim KPSS sorularının hangi konulardan çıkacağını araştırıyor.

KPSS soruları hangi konulardan çıkacak?

Ortaöğretim KPSS soruları Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarından çıkacak.

Genel Yetenek kısmında; sözel akıl yürütme becerilerinin, dil bilgisi ve yazım kurallarının ölçüleceği Sözel Bölüm ile sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerinin ölçüleceği Sayısal Bölüm soruları yer alacak.

Genel Kültür kısmında ise; Tarih (%45), Türkiye Coğrafyası (%30), Temel Yurttaşlık Bilgisi (%15), Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konulardan (%5) sorular sorulacak.

Tarih bölümünde soruların yüzde 5'i Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi, yüzde 15'i Osmanlı Tarihi, yüzde 20'si Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, yüzde 5'i ise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi konularından gelecek.

Türkiye Coğrafyası bölümündeki soruların yüzde 12'si Türkiye'nin fiziki özellikleri, yüzde 5'i Türkiye'nin beşeri özellikleri, yüzde 13'ü ise Türkiye'nin ekonomik özellikleri konularından çıkacak.

Temel Yurttaşlık Bilgisi bölümünde Hukuk başlangıcı, Anayasa ve İdare konularından sorular çıkacak. Üç konunun soru dağılımı yüzde 5 olacak.