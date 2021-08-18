OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü: Mesleki eğitime ilgi artıyor

ANKARA (DÜNYA)

Organize sanayi bölgelerinde (OSB) mesleki eğitime olan ilgi giderek artıyor. En yüksek talep ise elektrik elektronik teknolojilerinde yaşanıyor.

Organize sanayi bölgelerinde (OSB) mesleki eğitime olan ilgi giderek artıyor. En yüksek talebin elektrik elektronik teknolojinde yaşanırken, bugün itibarıyla OSB’lerde meslek lisesi eğitimi alan öğrenci sayısı 60 bini geçti.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla OSB’lerde kurulan mesleki ve teknik okul sayısının 77 olduğunu belirtirken, buradaki öğrenci sayısının 60 bini geçtiğini bildirdi.

Bu kapsamda en çok talebin elektrik, elektronik teknolojisi alanında olduğunu ve bunların tüm öğrencilerin yüzde 30’unu oluşturduğunu belirten Kütükcü, bunun ardından makine tasarımı ile endüstriyel otomasyon teknolojilerinin geldiğini aktardı.

Kütükcü, Türkiye’de üretimin yüzde 40’ını gerçekleştiren OSB’lerdeki mesleki ve teknik liselere ilginin her geçen yıl arttığını söyledi. Sanayiye nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla kurulan Meslek ive Teknik Anadolu Lisesi sayısının 77’ye ulaştığını dile getiren Kütükcü, burada eğitim alan öğrenci sayısının ise 60 bini aştığını aktardı.

Mesleki ve teknik eğitime yönelik artan ilginin önemine işaret eden Memiş Kütükcü, Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu niteliksel dönüşümü, OSB meslek liselerinde yetişen bu gençlerle birlikte başarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Teorik ve pratik eğitim yanı sıra fiziki alt yapıya yapılan yatırımların ortak amacının, gençlerin üreten nesil olarak yetişmesine katkı sağlamak olduğuna değinen Kütükcü, “Şu anda Türk sanayisinin en önemli ihtiyacı, üretimde katma değeri artıracak niteliksel bir dönüşüm hamlesi yapmak. İnşallah bu niteliksel dönüşümü, OSB’lerimizdeki meslek liselerinde yetişen, hem teoride hem de pratikte iyi eğitim almış gençlerimizle birlikte başaracağız.” ifadelerini kullandı.

47 alan ve 105 dalda eğitim veriliyor

Eğitim konusunda elini taşın altına koyan OSB’lerin, ihtiyaç duyulan nitelikli insan yetiştirmeye yoğunlaştığını söyleyen Kütükcü, şunları söyledi: “OSB’lerdeki öğrencilerimiz toplamda 3 bin 698 öğretmen, 2 bin 556 derslik ve bin 50 atölyede elektrik-elektronik teknolojisinden endüstriyel otomasyon teknolojilerine, makine ve tasarım teknolojilerinden bilişim teknolojilerine kadar 47 alan ve 105 dalda eğitim alıyorlar. Yine OSB’lerimizdeki bu meslek liselerinin pek çoğunda öğrencilerimize burs, yurt, staj ve iş garantisi gibi imkanlar sunularak, öğrencilerin sadece eğitimlerine odaklanması destekleniyor.”

OSB’lerdeki meslek liselerinde en fazla ilgi gören alanın elektrik-elektronik teknolojisi olduğunu bildiren Kütükcü, bunu makine tasarımı, endüstriyel otomasyon teknolojileri, bilişim teknolojileri ve kimya teknolojisi alanlarının takip ettiğini aktardı.