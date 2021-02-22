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OSTİM Teknik Üniversitesi 87 akademik personel alacak

OSTİM Teknik Üniversitesi bünyesine ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, OSTİM Teknik Üniversitesi bünyesine ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacak.

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