ÖSYM 2026 sınav takvimi açıklandı: TYT, AYT, KPSS, MSÜ sınav tarihleri...
ÖSYM, 2026 yılına ait sınav takvimini yayımladı. YKS, KPSS, ALES, DGS, YÖKDİL, TUS, DUS, MSÜ ve e-YDS sınavlarına ilişkin tüm tarihler resmen duyuruldu. Adaylar, sınav ve başvuru günlerini içeren kapsamlı takvime ÖSYM’nin resmi sayfasından ulaşabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılında yapılacak tüm sınavların tarihlerini içeren yıllık sınav takvimini yayımladı. Takvime göre yıl boyunca YKS’den KPSS’ye, ALES’ten TUS ve DUS’a kadar birçok kritik sınavın tarihi kesinleşti.
TYT, AYT, YDT sınav tarihleri
TYT: 20 Haziran 2026
AYT: 21 Haziran 2026
YDT: 21 Haziran 2026
Başvurular 6 Şubat – 2 Mart, geç başvuru günü 10–12 Mart 2026 olarak belirlendi.
Diğer sınav tarihleri...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 20-21 Haziran'da,
Dikey Geçiş Sınavı(DGS) 19 Temmuz’da,
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı(MSÜ)1 Mart’ta,
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül’de,
KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül’de,
KPSS Ortaöğretim ise 25 Ekim’de,
Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı(MEB-AGS) 12 Temmuz’da uygulanacak.