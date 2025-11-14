ÖSYM 2026 sınav takvimi açıklandı: TYT, AYT, KPSS, MSÜ sınav tarihleri...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılında yapılacak tüm sınavların tarihlerini içeren yıllık sınav takvimini yayımladı. Takvime göre yıl boyunca YKS’den KPSS’ye, ALES’ten TUS ve DUS’a kadar birçok kritik sınavın tarihi kesinleşti.

TYT, AYT, YDT sınav tarihleri

TYT: 20 Haziran 2026

AYT: 21 Haziran 2026

YDT: 21 Haziran 2026

Başvurular 6 Şubat – 2 Mart, geç başvuru günü 10–12 Mart 2026 olarak belirlendi.

Diğer sınav tarihleri...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 20-21 Haziran'da,

Dikey Geçiş Sınavı(DGS) 19 Temmuz’da,

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı(MSÜ)1 Mart’ta,

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül’de,

KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül’de,

KPSS Ortaöğretim ise 25 Ekim’de,

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı(MEB-AGS) 12 Temmuz’da uygulanacak.

