ÖSYM, DGS soruları ve cevaplarını yayınladı

12 Ağustos 2020

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) DGS soruları ve cevaplarını aday erişimine açtı. 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar heyecanla sonuçları beklerken, ÖSYM'nin DGS soru ve cevaplarını açıklaması ile sınav performanslarını değerlendirme fırsatı buldular.

ÖSYM'den DGS açıklaması

DGS soru ve cevaplarına dair ÖSYM'den bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2020-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir."

DGS sonuçları bekleniyor

ÖSYM tarafından DGS soru ve cevaplarının açıklanmasının ardından adaylar bu kez sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 2020 Sınav Takvimi'nde DGS sonuçlarının 9 Eylül'de açıklanacağı bilgisi yer alıyor.