ÖSYM giriş şifresi nasıl alınır? ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır, nasıl değiştirilir?

2022 YKS yerleştirme sonuçları adayların erişimine açıldı. ÖSYM AİS üzerinden açıklanan sonuçların ardından çok sayıda aday, ÖSYM giriş şifresi nasıl alınır, sorusuna yanıt aramaya başladı. Şifresini unutan adaylar ÖSYM giriş şifresi almak için araştırmalarını sürdürüyor. İşte ÖSYM AİS şifresi konusunda merak edilenler.

ÖSYM giriş şifresi nasıl alınır?

ÖSYM AİS giriş şifresi ÖSYM başvuru merkezlerinden alınabiliyor. Adaylar tüm kentlerde bulunan çok sayıdaki ÖSYM başvuru merkezlerine giderek ÖSYM giriş şifresi alabiliyor. Ancak sisteme giriş için tek yol bu değil. Adaylar e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile de ÖSYM AİS'e giriş yapabiliyor.

Şifre nasıl değiştirilir?

İnternet üzerinde kullanılan şifrelerin belirli aralıklarla güncellenmesi önerilmektedir. Adaylar ÖSYM AİS şifrelerini de sayfaya girdikten sonra profil ayarları kısmından değiştirebiliyor.

Şifre değiştirilirken ve oluşturulurken, adaylara sorulan güvenlik sorusu ve cevabının eksiksiz olarak girilmesi gerekiyor. Bu gerekli alanların doldurulmasının ardından şifre değişimi yapılabiliyor.