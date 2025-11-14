ÖSYM sınav tarihlerini duyurdu: YKS, KPSS, MSÜ, DGS, ALES, YDS sınavları ne zaman? İşte ÖSYM'nin takvimi

ÖSYM, her yıl yayımladığı sınav takvimini bu yıl da yayımladı. Adaylar bilgi almak adına "2026 ÖSYM takvimi belli oldu mu" , "YKS sınavı ne zaman" sorusuna cevap arıyor.

2026 ÖSYM takvimi açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi geçtiğimiz yıl 13 Kasım'da duyurduğu takvimi bu yıl da 14 Kasım tarihinde duyurdu. Sınav tarihleri ÖSYM'nin sitesinde açıklandı.

MSÜ (Millî Savunma Üniversitesi Sınavı) ne zaman?

2026 yılının ilk merkezi sınavı olan MSÜ, 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleşecek. Başvurular 1 Ocak – 5 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ne zaman?

Üniversiteye giriş sınavı YKS, 20 Haziran (TYT) ve 21 Haziran 2025 (AYT, YDT) tarihlerinde gerçekleşecek. Başvurular 6 Şubat – 2 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak.

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ne zaman?

İki yıllık program mezunlarının dört yıllık bölümlere geçişi için yapılan DGS, 19 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak. Başvurular 16 Mayıs – 2 Haziran 2025 tarihleri arasında tamamlanacak.

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) ne zaman?

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül’de, KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül’de, KPSS Ortaöğretim ise 25 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.

DİĞER SINAV TARİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!