ÖSYM tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları bekleniyor
Eğitimine üniversitelerde devam etmek isteyen öğrenciler, tercih işlemlerini geçtiğimiz günlerde tamamladı. Eylül ayında başlayacak kayıt dönemi öncesinde hayalindeki üniversitede eğitim görmeyi hedefleyen adaylar, ÖSYM tercih sonuçları için bekliyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının yakın zamanda açıklanacağı düşünülüyor.
Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarının ardından üniversite tercihlerini yaptı. 20 Ağustos'ta tamamlanan üniversite tercihlerinin ardından adaylar, ÖSYM tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacak, sorusuna yanıt aramaya başladı.
ÖSYM tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama yapmazken, kayıt işlemlerinin eylül ayında başlayacak olması nedeniyle önümüzdeki günlerde bir açıklama yapılacağı düşünülüyor.
ÖSYM tercih sonuçları açıklaması sonrasında 6-10 Eylül'de kayıt işlemleri yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
Üniversiteler ne zaman açılacak?
Üniversitelerde akademik takvim 13 Eylül itibariyle başlayacak.