ÖSYM tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacak? Üniversite tercih sonuçları bekleniyor
YKS sonuçlarının ardından tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler, ÖSYM tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacak, sorusuna yanıt arıyor. Üniversitelerin kayıt sürecinin eylül ayında başlayacağı düşünüldüğünde, ÖSYM'nin tercih sonuçları konusunda önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacağı düşünülüyor.
Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarının ardından üniversite tercihlerini yaptı. 20 Ağustos'ta tamamlanan üniversite tercihlerinin ardından adaylar, ÖSYM tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacak, sorusuna yanıt aramaya başladı.
ÖSYM tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama yapmazken, kayıt işlemlerinin eylül ayında başlayacak olması nedeniyle önümüzdeki günlerde bir açıklama yapılacağı düşünülüyor.
ÖSYM tercih sonuçları açıklaması sonrasında 6-10 Eylül'de kayıt işlemleri yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
Üniversiteler ne zaman açılacak?
Üniversitelerde akademik takvim 13 Eylül itibariyle başlayacak.