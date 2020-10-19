ÖSYM'den KPSS ön lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır?

19 Ekim 2020

ÖSYM, KPSS ön lisans sınav giriş belgesi açıklamasını yaptı. Adaylar 25 Ekim'de yapılacak sınav öncesinde KPSS ön lisans sınav giriş belgesi ile sınav yerlerini öğrenebilecek. Sınav öncesinde adaylar, KPSS ön lisans sınav giriş belgesi çıktılarını ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile alabilecekler.

Ön lisans düzeyinde yapılacak KPSS, 25 Ekim 2020 Pazar tarihinde gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te yapılacak sınav öncesinde adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Diğer yandan KKTC'de ise yaz saati uygulamasının sona erecek olmasından dolayı Lefkoşa'da sınava girecek olan adaylar saat 09.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylar KPSS önlisans sınav giriş belgesi olmadan sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle sınava girecek adayların yanlarında KPSS önlisans sınav giriş belgesi ve geçerli kimliklerinin bulunması gerekiyor.