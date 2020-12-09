ÖSYM'den LGS soruları paylaşımı! LGS örnek soruları paylaşıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz günlerde LGS soruları konusunda öğrencilerin beklediği bir hamle yaptı ve LGS örnek sorularını internet sitesinden öğrencilerin erişimine açtı. Örnek soruların yayımlanması ile öğrenciler LGS sorularına benzer soruları inceleme fırsatı buldu.

Mili Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2018-19 öğretim yılından bu yana yayımlanan örnek soru kitapçıklarının yeni dönemde de hazırlanmaya devam edeceği belirtildi. 2021 yılındaki sınav öncesinde ilk LGS örnek sorular kitapçığı 8. sınıf öğrencilerinin kullanımına sunuldu.

MEB'den LGS soruları açıklaması

MEB, LGS öncesinde yaptığı açıklamada Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca, bu sene her ay 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.