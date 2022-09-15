Oyun Uygulama Akademisi'nin ikinci yılı başlıyor

18-29 yaş arası üniversiteli veya mezun gençlere 450 saatlik eğitim ve kariyer hızlandırma fırsatları sunan Oyun ve Uygulama Akademisi için 16 Ekim'e kadar başvurulabilecek.

Google Türkiye, Girişimcilik Vakfı ve T3 Girişim Merkezi iş birliğinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi destekleriyle Teknofest 2021’de hayata geçirilen Oyun ve Uygulama Akademisi, ikinci dönemine 1 Aralık 2022’de başlıyor.

İlk yılında Türkiye’nin 76 şehrinden katılan 2000 bursiyerle yola çıkan akademide, 260’tan fazla oyun ve uygulama geliştirildi. Akademi, yeni döneminde de tamamen ücretsiz ve online olarak 2000 genç bursiyere yeni bir kariyer yolculuğu imkanı sunacak.

Başvuru süreci, bu yıl 30 Ağustos’ta Samsun’da gerçekleşecek olan Teknofest ile başladı ve 16 Ekim tarihine kadar devam edecek.

Akademi ikinci yılında da yüzde 50’si kadın adaylardan belirlenecek 2000 bursiyeriyle yeni eğitim dönemine 1 Aralık’ta başlayacak.

18-29 yaş arasında, üniversite öğrencisi veya mezunu gençler Akademi’ye 16 Ekim 2022 tarihine kadar https://oyunveuygulamaakademisi.com/ adresindeki “Hemen Başvur” linki üzerinden, 3 adımdan oluşan başvuru sürecini tamamlayarak başvurabilir; Akademi ile ilgili tüm sorularını info@oyunveuygulamaakademisi.com adresine iletebilirler.