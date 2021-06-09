Özel çocuklara tam zamanlı eğitim önerisi

BURSA (DÜNYA) - Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, özel yetenekli çocuklara beşeri sermaye olarak bakılması gerektiğini ve bir ülkenin kalkınmasında bu sermayenin çok büyük önem taşıdığını söyledi. İkinci Dünya Savaşı sonrası açlık sınırında olan Güney Kore’nin günümüzde bir ekonomi devi haline gelmesinin temel nedenlerinden birinin özel yetenekli çocuklara verdiği önem olduğunu ifade eden Orhan, Güney Kore’de 2003 yılında ‘Özel Yetenekliler Eğitimi Kanunu’ çıkarıldığını ve bu kanunda ‘Özel Yeteneklilere Tam Zamanlı Okullar’ kurulduğunu kaydetti. Özel yetenekli çocuklarla ilgili son 1 yıldır Bursa’da konunun uzmanları ile saha çalışmaları yaptıklarını ifade eden Orhan, Bursa’daki Durum Analizi Raporu’nu ve yapılması gerekenlerle ilgili önerilerini düzenlediği basın toplantısında kamuoyu ile paylaştı.

Tam zamanlı okul

Türkiye’de özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin yasa ve yönetmeliklerle belirlendiğini ve engelli bireylerle birlikte özel yetenekli çocukların aynı yasal düzenleme içinde değerlendirildiğini kaydeden Orhan, engelli bireyler için açılacak devlet ve özel eğitim kurumları desteklenirken, özel yetenekli öğrenciler için yeterli destek sağlanamadığını vurguladı. Orhan, “Devlet imkânları dâhilinde özel yetenekli çocuklar için açılan destek odaları, BİLSEM’ler, okullar aracılığı ile bu açığı kapatmaya çalışsa da yeterli gözükmemektedir. Bugüne kadar görülmüştür ki bu iyi niyetli çalışmalar ihtiyacı karşılamamaktadır. Ülkemizin geleceğini inşa edecek özel yetenekli öğrenciler için tam zamanlı özel müfredat uygulanan okulların açılması elzemdir. Ülkemize baktığımızda sadece bu öğrenciler için iki okulun tam zamanlı hizmet verdiği görülmektedir. Birinin özel bir vakıf aracılığı ile sadece lise kısmı diğerinin ise Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde sadece 84 öğrenci ile İstanbul‘da eğitim verdiği görülmüştür. Bursa’ya baktığımızda ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü kayıtlarına göre 590 bin 380 öğrencimiz eğitim-öğretim görmektedir. Yapılan araştırmalarda bu öğrencilerin en az yüzde 2’si kadarını özel yetenekli kabul edersek 11 bin 807 öğrencimiz bu kapsamdadır. Burada bu özel yetenekli öğrencilerimiz için ilkokuldan liseye ve hatta ileride üniversiteye kadar dönüşebilecek ve ülkemize rol model olacak ve tüm Türkiye’de yaygınlaşarak kurulabilecek özel yetenekliler tam zamanlı okulun kurulması önerimizi tüm Bursa bileşenleri ile paylaşmak istiyoruz” diye konuştu.