Özel okullarda KDV bilmecesi

Çiğdem YÜCESOY SUBAŞI

Özel okullarda 2021-2022 eğitim-öğretim yılına ilişkin kayıtlar başladı. Eğitim kurumları kendi öğrencileri için açtığı erken kayıt dönemi için velilerine davet mektubu göndermeye başladı. Velilere yüzde 1 KDV avantajı olduğu bilgisini veren okullar kafa karışıklığına sebep oldu.

Bilindiği gibi COVID-19 pandemisi nedeniyle veliler ve okulların üzerindeki maliyetleri azaltmak amacıyla eğitim ücretlerine uygulanan KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmişti. Kimi eğitim kurumlarında 30 Haziran 2021 tarihine kadar olacak ödemelerde yüzde 1 KDV’den kayıt yenilemesi sektörde sıkıntı yarattı.

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk, yüzde 1 KDV’nin 2020-2021 eğitim ve öğretim Dönemini kapsadığına dikkat çekerek, “Yeni eğitim öğretim dönemi için belirsizlik var” dedi.

Hangi KDV oranı geçerli olacak?

Kayıtlar başladı ancak bazı okullarda yüzde 1 KDV oranıyla ödemelerin alındığını da sözlerine ekleyen Öztürk şöyle konuştu: “Peşin ödeme yapacak olanların eğitim-öğretim ücreti için KDV oranı yüzde 1 olarak kayıt yenileniyor. Ancak bu durum taksitli ödemelerde nasıl uygulanacağı karışıklık yaratmış durumda. Hazirandan sonrasına sarkacak ödemelerde KDV hesaplaması için yüzde 8 uygulanması gerekecek. Bu durumda bir karmaşa ve belirsizlik söz konusu.”

Yüzde 1’in devamı isteniyor

Büyük bir harcama kalemi olan eğitim ücretlerinde KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi velilerin bütçesine önemli bir destek sağlamıştı. Pandemi koşulları devam ettiği için uygulamanın devam etmesi gerektiğini söyleyen Öztürk, Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) olarak ilgili kurumlarla görüşmelere başladıklarını belirtti. Geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile görüşerek bu yönde taleplerini aktardıklarını söyleyen Öztürk, “MEB konuya olumlu bir yaklaşım gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletilerek bu yönde çalışma yapılacağı aktarıldı. KDV oranının yüzde 1’le kalıcı olması sektör ve veliler açısından büyük önem taşıyor. Pandemi koşulları hala devam ediyor. Devletin bu sektöre destek olmasını arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

Velilerle birlikte eğitim kurumları da KDV konusundaki belirsizliğin ve karışıklığına çözüm bekliyor. Sektör temsilcileri MEB ve Maliye Bakanlığı’ndan gelecek yeni bir kararla velilerin elini rahatlatacağını söylüyor.

“Kayıtlar yüzde 8’den yapılmalı”

Vergi uzmanları ise karışıklığa sebep olan uygulama ile ilgili farklı görüşte. Gazetemiz yazarı Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, “2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan KDV oran indirimi, sadece 1 Eylül 2020-30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için geçerli. Yani, 1 Eylül 2020-30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için yüzde 1 KDV uygulanacak. Yüzde 1 KDV oran düzenlemesi, 2021- 2022 eğitim ve öğretim yılı için geçerli değil. Bu nedenle, şu anda yeni dönem için yapılan kayıt yenilemelerinde KDV’nin yüzde 8 olarak hesaplanması gerekiyor.” dedi.

Tolu ayrıca, Cumhurbaşkanı Kararı’nda “1 Eylül 2020-30 Haziran 2021 tarihleri arasında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri” ifadesine dikkat çekti. Bu ifade ile 2021- 2022 eğitim ve öğretim yılı için peşin fatura kesilerek yüzde 1 KDV uygulamasından yararlanmanın önünün kapatıldığını sözlerine ekledi ve şöyle devam etti: “Özel okullar şu anda yüzde 1 KDV üzerinden yapacakları kayıt yenileme işlemlerinde vergisel olarak sıkıntı yaşayacaklar. Sonrasında eksik kalan yüzde 7 KDV farkını velilerden talep etmek zorunda kalabilir.”



YÜZDE 24,73'ÜN ÜZERİNDE ZAM YAPILAMAYACAK

Kayıtların başlamasıyla birlikte özel okulların eğitim ücretlerine yapacağı zam da merak konusu oldu. Erken kayıtta velilerine özel indirim yapan okulların bu yıl yapacağı zam oranında tavan belli oldu.

MEB yönetmeliğine göre tavan ücret her yıl, ÜFE ile TÜFE'nin toplamı 2'ye bölünüp buna 5 puan eklenerek bulunuyor.

TÜİK verilerinden alınan verilerle yapılan bu hesaplama sonucunda özel okulların yapacağı zamda "tavan" rakam bulunuyor. Türkiye Özel Okullar Derneği’nin yaptığı hesaplama sonucunda bu yıl eğitim ücretlerinde tavan zam yüzde 24,73 olacak. Zafer Öztürk, salgın döneminin olumsuz etkisi nedeniyle eğitim kurumlarının yüzde 15-20 aralığında artışlar yapacağı tahmininde bulunuyor.