“Pandemi döneminde eğitim yatırımlarına devam ediyoruz”

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bahçeşehir Koleji Bursa Nilüfer Kampusu’nun tanıtım toplantısında konuşan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Anadolu’ya ilk açılımı yine Bursa’da 2004 yılında açtıkları okulla başlattıklarını, gelinen noktada Bursa’da 4 kampüsle eğitim verdiklerini söyledi. Antalya, Bursa ve Zonguldak olmak üzere 2021’de üç yeni kampusu eğitim camiasına kazandıracaklarını ifade eden Yücel, 2021-2022 eğitim öğretim dönemine 68 ilde 141 kampüsle başlayacaklarını dile getirdi. Pandemi döneminde yatırımlarına ara vermediklerine işaret eden Hüseyin Yücel, “Pandemi özel okul sektörüne ciddi anlamda darbe vurdu. Hem marka olan özel okullar, hem de marka olmayan yereldeki özel okullar kapanıyor. Mevcut okullarda da ciddi anlamda öğrenci sayısında düşüş gözlemliyoruz. Bunun sebebi sadece ekonomik değil. Uzaktan eğitime hızlı bir geçiş oldu ve bu değişikliğe bazı özel okullar ayak uyduramadı” dedi. Eğitim sisteminin Finlandiya modeliyle karşılaştırılmasını doğru bulmadığını belirten Yücel, “Finlandiya’nın nüfusu 5 milyon, öğrenci sayısı 1 milyona yakın. Türkiye’de 18 milyon öğrenciden bahsediyoruz. O anlamda çapımıza göre çok güzel işler başardık ama daha gidecek çok yolumuz var. Bana göre devlet bu süreçte çoğu özel okuldan daha ileri seviyede bu hizmeti verdi” diye konuştu.

“Dijital eğitim artık dünyanın bir gerçeğidir”

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel de uzak eğitim alanında 20 yıldır çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Dünyada 6 noktada üniversite kampüsümüz var. İstanbul, Amerika, İngiltere, Kıbrıs, Kanada’da kurumlarımız var ve bu salgın sürecinde o ülkelerde eğitimin nasıl devam ettiğini izledim. Biz, onlardan fersah fersah öndeyiz. Uzaktan eğitim kazanımlarını ölçüyoruz, sistemlerimizi daha da geliştiriyoruz. Dijital eğitim artık dünyanın bir gerçeğidir. Pandemi sonrasında da hem dijital hem yüz yüze eğitim devam edecektir. Artık yeni dünyanın eğitimini, sağlığını, tarımını konuşacağız. Bunların içinde mutlaka teknoloji olacak. Dijital eğitim platformumuzda yapay zekayı kullandık. Yapay zekâ tabanlı uygulamalarımızda tam ve kalıcı öğrenme deneyimini güçlendirdik” değerlendirmesini yaptı.

2021-2022 eğitim öğretim döneminde kapılarını Bahçeşehir Koleji Nilüfer Kampüsü 7 bin 500 metrekarelik alanda anaokulu, ilkokul ve ortaokul eğitimi verecek.