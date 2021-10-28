Pandemide uzaktan eğitim için 5 milyon liralık teknoloji yatırımı yaptı

BURSA (DÜNYA) - Rektör Kılavuz, 15 fakültesi, 15 meslek yüksekokulu ve 70 bin öğrencisiyle Türkiye’nin en fazla öğrenci sayısına sahip üniversitelerinden biri olduklarına işaret etti. Kılavuz, pandemi sürecinde bilgi işlem ve uzaktan eğitim alanında 5 milyon liralık ilave yatırımla öğrencilerin süreci aksama yaşamadan geçirmesini sağladıklarını söyledi. Üniversite bünyesindeki Tıp Fakültesi Hastanesi’nin pandemi sürecinde 103 bin test yaptığını, 2 bin 800 yatan hastaya tedavi sağladığını belirten Ahmet Saim Kılavuz, pandemi döneminde ertelenen tedavilerin hasta yoğunluğuna neden olduğunu, geçen ay SGK’ya kesilen faturanın 33 milyon liraya ulaştığını açıkladı. Üniversitenin 2022 yılı bütçesinin 1 milyar 6 milyon olarak belirlendiğini ifade eden Rektör Kılavuz, “Yüzde 26’lık bir artış oldu ancak hala eşdeğer üniversiteler ile öğretim elemanı, öğrenci sayısı ve personel sayısı itibariyle mukayese edildiğinde rakamın tatmin edici olmadığını söylememiz gerekiyor” dedi.

Patent sayısı 276

Times Higher Education (THE) tarafından yapılan değerlendirmede Endüstri ve Toplum İlişkileri alanında dünyadaki ilk 1000 üniversite içerisinde yer aldıklarını belirten Ahmet Saim Kılavuz, YÖK Başkanlığı’nın belirlediği 16 Araştırma Üniversitesi arasında “Aday Üniversite” statüsünde 11’inci sırada yer aldıklarını dile getirdi. Üniversitenin 276 patente sahip olduğunu kaydeden Ahmet Saim Kılavuz, BTSO’nun ortak olduğu Ulutek’te 144 dönüm alanda planlanan 800 milyon dolarlık Ar-Ge merkezi yatırımının hayata geçmesiyle üniversitenin Ar-Ge alanında çok daha ileri noktalara taşınacağını anlattı. Kılavuz, “Renault Ar-Ge merkezini yeniden üniversiteye taşıyacak. TUSAŞ’ın Ar-Ge merkezi var. TUSAŞ’a bir yıl içinde bin metrekarelik alan hazırlayacağız. 2025’e kadar istihdam edilecek 150 mühendis milli muharip uçağın malzemelerinin hafifletilmesi ve geliştirilmesi üzerine çalışmalara devam edecek. Akademik kadrosu ile en başarılı üniversiteler arasında yer alıyoruz” diye konuştu. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin YÖK tarafından otomotiv malzeme teknolojileri ile gıda arz ve güvenliği alanında yetkin üniversite seçildiğine işaret eden Kılavuz, Bursa’da yeni vakıf ve devlet üniversitelerinin kurulmasını desteklediklerini, garantör olarak da görev aldıklarını söyledi.