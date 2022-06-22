Paris Sorbonne, İstanbul’da da yönetici eğitecek

Merve YİĞİTCAN

Türkiye’nin en eski yetenek avcılarından (headhunter) Hasan Altunkaya ve onun BMI Business School Istanbul’daki ekibinin 4 yıllık çalışmaları sonucu Paris Sorbonne Üniversitesi artık İstanbul’da da bir executive MBA programı başlatıyor. Eylül ayında başlayacak ve 18 ay sürecek olan International Executive MBA Programı’nı başarıyla tamamlayan yöneticiler, Paris Sorbonne Üniversitesi’nin yüksek lisans derecesinde diplomasını almaya hak kazanacaklar. Paris Sorbonne Üniversitesi’nden 8, Türkiye’den de 6 akademisyenin ders vereceği programın akademisyen kadrosunda Eski Merkez Bankası Başkanı Prof. Erdem Başçı, Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Prof. Dr. Metin Ercan gibi alanında uzman isimler yer alıyor. Sadece Türkiye’den değil Azerbaycan, Kazakistan, İran, Irak ve Hindistan gibi çeşitli ülkelerden de yöneticilerin eğitim almak için katılacağı 14 modülden oluşan programın 2’si Paris’te gerçekleştirilecek.

Paris’te mezuniyet töreni olacak

International Executive MBA Programı’nın Harvard Business School ile aynı ligde yer alabilecek seviyede olduğunu söyleyen Altunkaya, Paris Sorbonne Üniversitesi ile hayata geçirdikleri Executive MBA programını DÜNYA gazetesi için değerlendirdi. International Executive MBA programının Eylül 2022’de ilk dönem öğrencileri ile başlayacağını söyleyen Altunkaya, programın yoğun iş temposuna sahip orta ve üst düzey yöneticiler için özel olarak tasarlanmış bir takvime sahip olduğunu aktardı. Altunkaya, “Her ay yalnızca 1 hafta çarşamba akşamı ile pazar günleri arasında sınıf içi derslerini takip etmek ve eğitim modüllerini tamamlamak mümkün. Ayda yalnızca 4 günü programa ayırmak gerekiyor. Bunun da iş dünyası profesyonellerinin yoğun takvimi düşünüldüğünde önemli bir avantaj olduğu görülebilir” dedi.

Altunkaya, eğitimlerin içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi: “Global akademik standartlarda hazırlanmış bir İşletme Yüksek Lisansı (MBA) eğitim müfredatına sahip ve 14 ay ders - 4 ay tez çalışması olmak üzere toplam 18 aylık bir süreyi kapsıyor. Orta ve üst düzey yöneticileri değişen ve dönüşen küresel iş dünyası atmosferine en iyi şekilde hazırlayabilmek için özenle tasarlanan bir programı mevcut. Dijital Dönüşüm ve Dijital Liderlik, Uluslararası ve Kültürlerarası Yönetim, Stratejik İnsan Kaynakları, Operasyon ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Bilişim Sistemlerinin Stratejik Yönetimi gibi çağın dönüşen iş yapım şartlar hakkında ayrıntılı ders modüllerine sahip. Bununla birlikte yönetici profiline yönelik olarak Ekonomi, Hukuk, Pazarlama gibi konularda dersler olacak. Mezuniyet töreni Paris ve İstanbul’da yapılacak.”

Katılımcılar mülakatla belirleniyor

Altunkaya’nın verdiği bilgiye göre, programa 10 yıl iş deneyimi ve en az 2 yıllık müdürlük geçmişi olanlar ile aile şirketlerinin ikinci ve üçüncü kuşak temsilcileri başvurabiliyor. Adayların başvuru sonrası Paris Sorbonne Üniversitesi tarafından online mülakata alınacağını, ardından kesin kaydının yapılacağını belirten Altunkaya, programın yöneticilere sunduğu avantajlarını şöyle sıraladı: “Öncellikle program kariyer gelişimi açısından önemli bir adım olan MBA yüksek lisansını tamamlamanızı sağlayacak. Üstelik dünyanın her yerinde tanınan, yüksek prestijli Paris Sorbonne Üniversitesi’nin yüksek lisans mezunu olacaksınız. Bu yurt içi ve yurt dışı kariyer fırsatları açısından eşsiz bir katkı. Aynı zamanda program ile yöneticiler yeni trendleri öğrenebilecekler. Bu bakımdan program katılımcılarının global rekabet ortamı karşısında stratejik ve vizyoner düşünebilen iş dünyası liderleri olarak gelişimine katkı sağlayacak. Öte yandan katılımcılar çok önemli bir networke sahip olacaklar.

“Türkiye’deki dönüşüme katkı vermek istiyoruz”

Paris Sorbonne’dan alınmış bir Executive MBA programının pandemi sonrası değişen iş dünyasında da son derece etkili olacağını dile getiren Altunkaya, şöyle devam etti: “Pandemi sonrası iş dünyasında bizi daha çok dijitalleşme; yeni ve yıkıcı iş modellerinin öne çıktığı bir dönem bekliyor. Bu açıdan kalıplaşmış düşüncelerin ve iş yapış modellerinin ötesinde düşünebilmek kritik öneme sahip. Sunduğumuz programın temel amaçlarından birisi, katılımcıların sınırların ötesinde düşünebilen, inovatif bakış açısına sahip ve böylelikle kendilerini ve kurumlarını geleceğe taşıyabilen liderler olarak geliştirmek. Türkiye iş dünyasında dönüşümün - değişimin liderleri olarak katkı sağlamalarını hedefliyoruz.”

Şirketlere özel akademi kuruyor

BMI Business School İstanbul olarak kurumlara yönelik de hizmet verdiklerini belirten Altunkaya, şu bilgileri paylaştı: “Kurumlar bize gelip akademi kurduruyorlar. Mesela Anadolu Efes geldi, biz onlara bir finans akademisi kurduk. Bu zamana kadar Anadolu Efes, Doğan Holding, Yapı Kredi, Akbank, Merkez Bankası, Aselsan, Havelsan, İş Bankası, THY, Türk Telekom ve Turkcell gibi önemli kurumlarla çalıştık. Şirketlere, onlar için özel tasarlanan kurum içi eğitimler verdik."

'Hayır' kararı ateşenin raporuyla değişti

Yaklaşık 40 yıldır executive MBA programı düzenleyen Sorbonne Üniverisitesi’nin Fransa dışında Paris, Pekin ve Rio’da benzer Executive MBA programı olduğunu hatırlatan Altunkaya, artık İstanbul’da da bu programın sürekli düzenlenecek olmasından duyduğu memnuniyeti paylaştı. Yaklaşık 4 yıl önce çeşitli üniversiteler ve business school’lar ile görüştüklerini, bunların arasında Paris Sorbonne’un da olduğunu, ancak ilk görüşmede olumsuz cevap aldıklarını anlattı. Altunkaya, “Bize önce olumsuz cevap verdiler. Ancak biz ayrıldıktan sonra Fransız Ataşe’den bizi araştırmasını izlemişler. Ancak ataşe öyle bir rapor hazırlamış ki bizimle ilgili muazzamdı. Biz bile çok şaşırdık. Rapordan sonra üniversite yetkilileri bizi arayıp karar değiştirdiklerini ve bizimle çalışmak istediklerini söylediler” diye konuştu.