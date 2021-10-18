Pedagojik formasyon hangi bölümler alabilir? Pedagojik formasyon nedir, işte merak edilenler

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), daha önce kaldırılan pedagojik formasyon konusunda geri adım attı. YÖK'ten yapılan açıklamada pedagojik formasyon uygulamasının 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacağı bildirildi. Pedagojik formasyon konusunda detayların ise önümüzdeki günlerde paylaşılacağı bilgisi verildi.

Pedagojik formasyon nedir?

Pedagojik formasyon, üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültelerindeki herhangi bir bölümden alınmış eğitimin ardından, o bölüm mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için uygulanır. Sınıf yönetimi, öğretmenlik mesleğine giriş gibi derslerden oluşmaktadır.

Pedagojik formasyon eğitimi YÖK tarafından yetkilendirilen belirli üniversitelerden alınmaktadır. Bu eğitim için belirlenen bir miktarda ücret ödenmesi gerekir. Bu ücret üniversiteler arasında farklılık gösterebilir.

Pedagojik formasyon usul ve esasları için tıklayınız

2020'de kaldırılmıştı

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun 29 Haziran 2020 tarih ve 12 sayılı Kararı ile yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitiminin geçerliliğini yitirmesine karar verilmişti. Söz konusu karar, Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla tüm üniversitelere bildirilmişti.