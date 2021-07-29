PMYO taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu? PMYO başvuru şartları

Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) taban puanları YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte belli oldu. TYT puanı ile başvuru yapılan PMYO için tercih süreci beklenirken, adaylar PMYO taban puanları konusunu araştırıyor.

Bu yıl YKS barajı 10 puan düşerken, bu uygulama sadece bu yıl ile sınırlı olacak. Buna göre TYT taban puanı 150'ye, AYT ve YDT taban puanı ise 170'e çekildi.

Taban puanların 10 puan aşağıya çekilmesinin ardından TYT'den 150 alan öğrenciler PMYO başvurusu yapabilecek.

Bu yılın PMYO taban puanları henüz açıklanmazken, geçtiğimiz yıllarda PMYO taban puanları şu şekilde oldu:

2016: 270

2017: 260

2018: 260

2019: 250

PMYO nedir?

PMYO: Polis Meslek Yüksekokulu, kelimelerinin kısa yazılışıdır.

PMYO: Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim ve uygulama yapan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı parasız yatılı ve resmi üniformalı yükseköğretim kurumlarıdır.

PMYO’ların görev, çalışma esas ve usulleri Polis Yüksek Öğretim Kanunu, Polis Akademisi Yönetim Birimleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Polis Akademisi Polis Meslek Yüksek Okulları Yönetim Birimleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Polis Meslek Yüksek Okulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

Polis Meslek Yüksekokulları başvuru şartları nelerdir?

Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi olabilmek için; Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği’nin 5. maddesi gereği Yüksekokullara, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen eğitim kurumlarından (Lise ve dengi okullardan) mezun olmak,

PMYO Giriş Yönetmeliğinin 8. maddesi gereği; “18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ekim tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 24 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olmak.”

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak olan üniversiteye giriş sınavından istenilen puanı almış olmak, Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında ve ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak PMYO Sınavında başarılı olmak şartları aranmaktadır.