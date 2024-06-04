Podyuma çıkan minikler geri dönüşüme dikkat çekti

Organizasyonda yer alan kurumların atölye çalışmalarını da sergilediği etkinlik kapsamında, Atakum Halide Adıvar Anaokulu 4-6 yaş grubu öğrencileri, atık malzemelerden hazırlanan kıyafetlerle defile sundu.

Kostümlerin öğrenci ile velilerin desteğiyle iki haftada hazırlandığını belirten anaokulu öğretmeni Sevilay Özata, "Bu sayede çocuklar malzemelerin çöp olmadığını, keyifli hale getirilebileceğini görmüş oldular. Amacımız çocuklara atık malzemelerin geri dönüştürülerek tekrar kullanılabileceğini öğretmekti. Örneğin bir karton kutuyu atmak yerine çok güzel bir kostüme dönüşeceğini çocuklar görmüş oldu." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Tevfik Akçay, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.