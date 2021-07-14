POMEM sınav giriş belgesi yayınlandı! POMEM Sınav yerleri belli oldu

Polis Akademisi binlerce adayın merakla beklediği POMEM sınav giriş belgesini yayınladı. 27. dönem POMEM sınav yerleri, belgelerin yayınlanması ile birlikte belli olurken, adaylar Polis Akademisi'nin internet sitesinden POMEM sınav giriş belgesini görme şansı buldu.

POMEM sınav giriş belgesi ile POMEM sınav yerlerini öğrenmek isteyen adaylar Polis Akademisi'nin internet sitesinden T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile sınav belgelerine erişebiliyor.

POMEM sınav giriş belgesi ile sınav yerlerine giden adaylar burada mülakata tabii tutulacaklar.

Polis Akademisi'nden POMEM sınav giriş belgesi açıklaması

Polis Akademisinden POMEM sınav giriş belgesi konusunda açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezlerinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir."