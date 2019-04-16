Prof. Dr. Aydınlı’ya Uluslararası Bilim Ödülü

16 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - BUÜ İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Aydınlı, Kazakistan’ın milli üniversitelerinden olan Al-Farabi tarafından Büyük Altın Madalya ödülüne layık bulundu. Prof. Dr. Aydınlı’ya ödülü Kazakistan’da düzenlenen Farabi Forumu’nun açılış töreninde takdim edildi.

Prof. Dr. Yaşar Aydınlı aldığı ödülün kendisi ve üniversitesi için büyük bir onur olduğunu söyledi. Farabi’nin İslam tarihi açısından büyük bir önemi bulunduğuna işaret eden Prof. Dr. Aydınlı, Türk bilim dünyasının da kendisinin eserlerinden faydalanmaya devam ettiğini aktardı. Büyük Altın Madalya ödülünü alan Aydınlı, Al-Farabi Üniversitesi’nin fahri öğretim üyesi olarak kaydedildi ve Türk-Kazak ilişkilerinin geliştirilmesi adına gönüllü temsilci olarak kabul edildi.