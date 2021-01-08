Prof. Dr. Güray Erkol, SEV Genel Müdürü oldu

Bünyesinde Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji, Özel SEV Lisesi, Üsküdar, İzmir ve Tarsus SEV İlköğretim Kurumlarını bulunduran Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (SEV) yeni Genel Müdürü Prof. Dr. Güray Erkol oldu.

ODTÜ Fizik Bölümü’ndeki lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin ardından, doktora çalışmalarını Hollanda’da Groningen Üniversitesi’nde sürdüren Prof. Dr. Güray Erkol, 2006-2008 yılları arasında Tokyo Teknoloji Enstitüsü’nde doktora sonrası araştırmalarını tamamladı.

Ardından Özyeğin Üniversitesi’nde göreve başlayarak, 2016 yılında profesör olan ve 2016-18 yılları arasında Üniversitenin Kurucu Öğrenci Dekanlığı’nı üstlenen Erkol, 2018 yılından bu yana Özyeğin Üniversitesi’nin Öğrenci Gelişimi ve Deneyiminden Sorumlu Rektör Yardımcılığı görevini yürütüyordu.