Rektör atamaları Resmi Gazete'de! İşte atama listesi
14 Ağustos 2020 tarihli ve 31213 sayılı Resmi Gazete'de rektör atamaları duyuruldu. Rektör atamaları ile 16 üniversitenin rektörü belli oldu.
16 üniversitenin rektör atamaları gerçekleşti. Rektör atama listesi 14 Ağustos 2020 tarihli ve 31213 sayılı Resmi Gazete'den duyuruldu. Bu atamaların ardından İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu üniversitelerin rektörleri belli oldu.
Atama kararları kısmında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, "Ekli listede yer alan kişiler hizalarında belirtilen üniversite rektörlüklerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince atanmıştır" ifadeleri yer aldı.
İşte 16 üniversiteye ataması gerçekleştirilen rektörler
- Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay
- Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan
- Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar
- Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çomaklı
- Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel
- Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç
- Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş
- Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız
- İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kızılay
- İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Koyuncu
- Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı
- 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Ünal
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alim Yıldız
- Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu
- Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Yılmaz