Rüştü Kazım Yücelen anısına yapılan çalışmalar kurumsallaştırıldı

Yücelen ailesi, merhum Rüştü Kazım Yücelen’in anısına gerek Anamur, gerekse Türkiye’nin farklı noktalarında yürüttükleri hayır işleri ve sosyal sorumluluk projelerini kurumsallaştırmak için Yücelen Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı kurdu.

Anamur başta olmak üzere faaliyet alanına giren konulardaki çalışmalarla sivil topluma katkı sağlamayı hedefleyen vakıf, eğitim çalışmalarını Yücelen Akademi bünyesinde gerçekleştirecek. Yetenekli öğrencilere eğitim, burs, seminer gibi olanakların yanı sıra geleneksel el sanatları desteklenecek ve geleneksel sanatları bilenlerin kurs vermesini sağlayacak olan vakıf; spor, kültür ve sağlık çalışmalarıyla da toplumsal yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

2020'de kurulan vakıf pandemi nedeniyle faaliyetlerine yeni başladı ve ilk olarak öğrenciler için Robotics, STEM ve İngilizce &Teknoloji terminolojisi, öğretmenler için de STEM eğiticisi çalıştayı düzenledi. 15 Ağustos 2021’de Vakfın merkez binasının bahçesinde gerçekleştirilen törenine, öğrenciler, eğitimciler, Anamur halkı ve Yücelen ailesi katıldı.

“Eğitim her zaman önceliklerimiz arasında”

Törende konuşan Yücelen Vakfı başkanı Dr. Ali Yücelen eğitimin her zaman öncelikleri arasında olduğunu, Anamurlu herkesin bu konuda üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi. Anemurium antik kenti kazısına verdikleri desteğe de değinen Yücelen, Anamur dışından gelen uzmanların, öğrencilerin özveriyle çalıştığını ve zorlu koşullarda çalıştıklarını belirtirken, Anamurluların da sahip oldukları kültürel ve doğal zenginlikler için çalışan insanlara destek olmasını istedi.

Anamur Kaymakamı Aydın Memük ise, Yücelen ailesinin yaptığı yatırımlarla yarattığı istihdamın ve katma değerin yanı sıra eğitim için yaptıkları çalışmaların Anamur için önemli olduğunu vurguladı.