Sabancı Üniversitesi mezunları online törenle diploma aldı

21 Haziran 2020

Koronavirüs şartları, bu yıl üniversitelerin eğitimini olduğu kadar mezuniyet törenlerini de etkiledi. Bu yıl 20’nci yılını kutlayan Sabancı Üniversitesi, mezunlarını Türkiye’nin ilk kapsamlı online mezuniyet töreniyle uğurladı. COVID-19 önlemleri kapsamında öğrencilerin ve ailelerinin sağlığını korumak amacıyla böyle bir karar üniversite, mezuniyet törenini web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınladı.

Sabancı Üniversitesi mezunlarının, mezun adaylarının ve öğretim üyelerinin video mesajlarıyla yer aldığı törende, her yıl Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine tamamı Sakıp Sabancı Fonu’ndan karşılanan özel bir ödüle layık görülen fakülte birincileri de açıklandı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Birincisi Osman Berke Güney, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Birincisi Seham Hakmi, Yönetim Bilimleri Fakültesi Birincisi Denizalp Aybak oldu.

‘Sıra dışı bir dönemden geçiyoruz’

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, online törende yaptığı konuşmada, 2020’nin önemli değişimlerle unutulmayacak bir yıl olduğunu belirtti. “Üniversitemizin 20’nci yılında hep birlikte çok farklı bir mezuniyet heyecanı yaşıyoruz. Yüz yılda bir görülen, sıra dışı bir dönemden geçiyoruz” diyen Sabancı, böyle bir dönemde bir yandan olağanüstü koşulları yönetirken bir yandan da hayatı geciktirmeden sorumlulukları yerine getirmeye çalıştıklarını vurguladı. Sabancı sözlerini şöyle sürdürdü: “20 yıllık geçmişinde birçok ilki başarmış üniversitemiz, bugün de Türkiye’nin ilk kapsamlı online mezuniyetini gerçekleştiriyor. Sizler de tarihe geçiyorsunuz. Dünya tarihinde bazı önemli olaylar ‘ondan önce’ ve ‘ondan sonra’ diye anılır. COVID-19’un da böyle olacağı görünüyor.”

‘Sağlık hayatımızın merkezine yerleşti’

Koronavirüsle birlikte sağlığın yeniden hayatın merkezine yerleştiğine değinen Güler Sabancı, bu dönemde insanların birbirlerine karşı sorumluluklarının da önem kazandığını ifade etti. Sabancı mezun olan öğrencilere şöyle seslendi: “İşbirliğinin, dayanışmanın, esnek olmanın, uyum sağlamanın, çözüm odaklı olmanın ve dünyaya sahip çıkmanın ne anlama geldiğini bir kez daha görüyoruz. Sizlerin teknolojiyi kullanma becerilerinizi, bu yeni dünyayı yaratma ve yaşatma yetkinliğinizi hayranlıkla izliyorum. Bilgiye erişimin bu kadar yüksek ve teknolojinin bu kadar geliştiği günümüzde sahip olduğunuz donanımla, bilimin ışığında emin adımlarla ilerleyeceğinize ve geleceği bizlerden daha iyi yöneteceğinize inancım tam. COVID-19’un yarattığı olağanüstü koşullar size daha genç yaşınızda sağlığın, ailenin önemini, esnek olmayı, uyum sağlamayı, çözüm odaklı olmayı ve hayatı ertelememeyi öğretti. 2020’nin zorluklarından edindiğiniz ve sizi hayata karşı daha da güçlendiren tecrübeler, ilerleyen yıllarda avantaj olarak size dönecektir.”

Törende ayrıca bugünün anısına 2020 mezun adaylarının isimlerinin üzerinde yazılı olduğu özel bir yelkenli kampüs içinde bulunan göle bırakıldı.