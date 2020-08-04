Sabancı Üniversitesi Rektörü Leblebici’ye 'Üstün Başarılı Mezun Ödülü'

04 Ağustos 2020

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, doktorasını tamamladığı Illinois Üniversitesi’nden (University of Illinois at Urbana-Champaign - UIUC) Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği 'Üstün Başarılı Mezun Ödülü’ne layık görüldü.

Ödül, 2 Ekim 2020 tarihinde Illinois Üniversitesi’nde yapılacak özel bir törenle Prof. Dr. Leblebici'ye takdim edilecek.

Illinois Üniversite’nin Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği programının en prestijli ödüllerinden biri olarak görülen 'Üstün Başarılı Mezun Ödülü', bu alana profesyonel ve teknik anlamda önemli katkıda bulunan mezunlara veriliyor.

Bu ödülü daha önce alanlar arasında Nick Holonyak, Hewlett-Packard ve Schneider Electric gibi şirketlerde Başkan Yardımcılığı yapmış Prith Banerjee ile 2000 yılında Fizik alanında Nobel ödülü alan Jack Kilby yer alıyor.

Konuyla ilgili açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, “Böylesine köklü ve manevi anlamı güçlü bir ödülü almaktan gurur duydum.” dedi.

1990 yılında Illinois Üniversitesi’nden doktora derecesini alan Leblebici, üç yıl öğretim üyesi olarak da görev yaptığı üniversite ile bağlarını uzun süre devam ettirdi.