Şahinkaya Eğitim Kurumları’ndan Bursa’ya özel üniversite

15 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa’da ‘Uluslararası Şahinkaya Bilim Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi’ kuracaklarını açıklayan Şahinkaya Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Azkeskin, Mühendislik ve Mimarlık, Ekonomi ve Sosyal Bilimler ile Hukuk Fakültesi olmak üzere toplam üç fakülte ile başlayacaklarını belirtti. Azkeskin, Sağlık ve Uygulamalı Bilimler bölümünden oluşan iki meslek yüksekokulu ile Bilim ve Teknoloji, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden oluşan iki enstitü kuracaklarını da söyledi.

Bursa'da özel üniversitenin eksikliğinin fazlasıyla hissedildiğine dikkati çeken Cenk Azkeskin, ‘Bursa'nın üniversite ihtiyacı bilinen bir şeydir. Biz de bu ihtiyacı karşılamak için ilk adımımızı atıyoruz. Daha sonraki yıllarda Tıp Bilimleri, Eczacılık ve Diş Hekimliği de fakültelere dâhil olacak. Vakıf Üniversitesi olarak Bursa'ya ve Türkiye'ye değer katacağına inanıyoruz” diye konuştu.

2021’de 12 bin öğrenci hedefleniyor

Üniversitenin 8 bin lisans, 4 bin yüksek lisans ve doktora olmak üzere 12 bin öğrenci kontenjanına sahip olacağını açıklayan Azkeskin, Uluslararası Şahinkaya Bilim Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi’ni 2021 yılında Nilüfer bölgesinde eğitime açmayı hedeflediklerini ifade etti. Üniversitede eğitim dilinin tamamen yabancı dilde olacağını da sözlerine ekleyen Azkeskin, öğrencilerin yarısının, akademisyenlerin ise 5’te birinin yabancı uyruklulardan oluşacağını belirtti.