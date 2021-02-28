Sahte genelge öğrenci ve velileri tedirgin etti

Hüseyin GÖKÇE



Milli Eğitim Bakanlığı’nın imza ve logosu kullanılarak sosyal medyada dolaşan sahte bir genelge veli ve öğrencileri tedirgin etti. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, DÜNYA’ya yaptıkları açıklamada, bu genelgenin sahte olduğunu ve kısa zaman içinde konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından da duyuru yapılacağını bildirdiler.



Yüz yüze eğitimin ertelendiği , bazı sınıflarda yüz yüze sınavın hangi koşullarda yapılacağına ilişkin bilgilerin yer aldığı genelgede, bu yıl üniversite sınavına girecek gençlerle ilgili bölüm dikkat çektiyordu. Sahte genelgede, bu yıl yapılacak üniversite sınavında Ortaöğretim Başarı Puanının geçerli olmayacağına ilişkin madde, gerek veliler gerekse bu yıl sınava girecek öğrenciler arasında tedirginliğe yol açtı.