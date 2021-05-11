Sakarya Üniversitesi 25 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sakarya Üniversitesi'nin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre ilanda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacak.

Detaylar için tıklayın