SANDER’in yeni teknik lisesi 'aranan eleman' yetiştirecek

10 Ağustos 2020

BARIŞ SEDEF/İSTANBUL

Sanayide ‘ara eleman değil aranan eleman’ mottosuyla yola çıkan İstanbul 3. Bölge Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (SANDER) tarafından 2017 yılında yapımına başlanan SANDER Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi projesinde sona gelindi. Tamamlanan okulun MEB’e devrinin tamamlanmasıyla 2021-2022 eğitim öğretim döneminde hizmete girmesi bekleniyor.

Toplamda 24 derslik, bin 500 öğrenci kapasitesiyle faaliyete geçmesi planlanan okulda, başta Esenyurt ve çevre ilçelerdeki firmaların mavi yakalı eleman sorununun giderilmesi amaçlanıyor. SANDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocasakal, “Üç yıl önce yapımına başladığımız meslek lisemizin 2021-2022 eğitim-öğretim yılında hizmete girmesini öngörüyoruz. Sanayide ara eleman değil ‘aranan elemanları’ ortaya çıkarmak için hayata geçirdiğimiz bu projede bölgede mavi yakalı personel sorununu bir nebze de olsa çözmeyi planlıyoruz.” dedi.

Projede birçok sanayicinin elini taşın altına koyduğuna dikkat çeken Kocasakal, “Almanya gibi ülkelere baktığımızda ise sanayide yükselişin ara elemanla yakalandığını görmek mümkün. Bölgemizde okul projesine katkıda bulunan birçok sanayi firmamız var.” diye konuştu.

Öte yandan dernek olarak bünyelerinde 69 üye ile faaliyet gösterdiklerine işaret eden Kocasakal, bölgedeki firmaların nakit akışlarında ciddi aksaklıklar olduğunu ve bu durumun üretimdeki sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilediğinin altını çizdi. Nakit akışı konusundaki sorunun pandemi döneminde artmaya başladığını söyleyen Kocasakal, “Sanayicilerin çoğu uzun vadeli çeklerle iş yapıyor. Bankalar Birliği çeklerin garanti edilmesi konusunda bir sistem oluşturursa bu bizim açımızdan oldukça verimli olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Diğer taraftan firmaların kriz dönemlerinde katma değerli üretimlere daha fazla ağırlık vermesi gerektiğini dile getiren Kocasakal, “Birçok şirket bu dönemde yeni arayışlar içerisinde olur. Üretimde katma değeri yakalayanlar ise 1-0 öne geçer.” ifadelerini kullandı.

“Birçok sanayici kapasite artışına gidemiyor”

SANDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halit Özer, bölgede imar konusunda ciddi sorunların yaşandığına değinerek, “İmar konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle birçok sanayici kapasite artışına gidemiyor. Bu konuda atmamız gereken önemli adımalar var.” dedi.

Esenyurt, Arnavutköy, Hadımköy bölgesinin stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Özer, “Bu bölgenin yeni hava limanına yakın olması, ulaşım konusunda sağlamış olduğu avantajlar bizim için oldukça değerli. Burada birçok sanayici yatırım yapma konusunda istekli ancak imar konusunda ciddi sorunlar yaşanıyor.” şeklinde konuştu.

Altyapı konusunda da problem yaşadıklarını kaydeden Özer, “Pandemi döneminde birçok firmamız üretimlerine devam etti. Ancak altyapı eksikliklerimiz sürüyor, internet bağlantısında bile hizmet sağlayıcı firma, ana hattı yol güzergâhına çekmiş ancak hizmetten faydalanamayan şirketlerimiz var. Bu alandaki eksikliği gidermek adına internet hattını radyolink üzerinden alan fabrikalarımız bulunuyor.” bilgisini verdi.