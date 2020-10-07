Sayıştay Eleme başvuruları sona eriyor
2020-Sayıştay Eleme başvuru işlemlerinde sona gelindi. Adaylar Sayıştay Eleme başvurularını geç başvuru günü olan 7 Ekim'de yapabilecek.
ÖSYM, Sayıştay Eleme başvuru işlemlerine devam ediyor. Adaylar 7 Ekim'de Sayıştay Eleme geç başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu tarihten sonra başvuru yapılamayacak.
1 Kasım 2020'de Ankara'da yapılacak sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 90 dakika sürecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Sayıştay Eleme başvuruları, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM AİS'ten yapılacak. Ayrıca ÖSYM Başvuru Merkezlerinden de mesai saatleri içinde başvurular gerçekleştirilebilecek. Sistemde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar da başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezlerinden yapacaklar.
Sayıştay Eleme sınavında adaylara, Genel Yetenek Testi, Genel Kültür Testi ve Alan Bilgisi; İktisat Testi, Maliye Testi, Hukuk Testi, Muhasebe Testi uygulanacak.