Selçuk: Üç yıllık program açıklayacağız

20 Temmuz 2018

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, bakanlık dönemi sonrası ilk kez basının karşısına çıktı.

Yeni çalışmalar hakkında bilgi veren Selçuk, "2 ay içerisinde 3 yıllık program açıklayacağız. Diyeceğiz ki 'Bizim 3 yıl içindeki yol haritamız budur.' Toplumla bir makro paylaşımda bulunacağız" dedi.

Selçuk, “Hiçbir öğrencimiz hiçbir velimiz sürprizle karşılaşmayacak. Oyunun ortasında kural değiştirmeyeceğiz. Elbette hatamız olarak ama ilke olarak böyle bir yaklaşımımız olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

Eğitimde yeni bir dil inşa etmeye çalıştıklarını ifade eden Selçuk, "Bir çocuğun hayatına dokunmanın vebalini çok çok derinden hissetmedikçe öğretmenlik mesleğini yapmanın önemi yok. Ülkemizde doğan her çocuk kaybedilmeyecek kadar değerli. Bakın önemli demiyorum değerli diyorum. Biz bu değeri beraber inşa etmek zorundayız. Eğitim hayat sahnesinin tümünü kapsayan bir fonksiyondur. Bu meseleyi bürokratik bir mesele olmaktan çıkartıp topyekun bir mesele olarak düşünmemiz gerekiyor. Bizim bunun için ekibimiz hazır. Bize benim arkadaşlarım değil Türkiye’nin birikimi lazım" ifadelerini kullandı.

"Toplumsal mutabakata ihtiyaç var"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimin demokrasi ile doğrudan ilişkili olduğunu ve eğitimde toplumsal mutabakata ihtiyaç olduğunu söyledi.

Selçuk, "Diploma temelli değil vasıf temelli bir anlayışla gideceğiz, daha proaktif olacağız" dedi.