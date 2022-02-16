SEV Amerikan Koleji öğrencilerinden 7 okula kütüphane

Sağlık ve Eğitim Vakfı’na (SEV) bağlı olarak İstanbul Çekmeköy’de hizmet veren SEV Amerikan Koleji (SAC) Kütüphane Birimi tarafından 2019 yılından itibaren kitap bulmakta zorlanan, kütüphanesi olmayan Anadolu’daki köy okullarına destek olmak amacıyla ‘Değişimin Bir Parçası Olun’ sosyal sorumluluk projesiyle örnek bir kampanya yürüttü.

Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi’nin yanı sıra Iron Mountain Arşivleme Hizmetleri, Genel Sistem Dizayn A.Ş., Jotun Boya, Oğuz Kömürlü Nefes ve Farkındalık Akademisi gibi firmaların da desteklediği proje kapsamında Kars, Batman, Samsun, Bolu ve Sinop’taki 7 okula kütüphane kazandırıldı.

Bolu, Samsun, Sinop’a da uzandı

Proje kapsamında ilk olarak Bolu Canip Baysal Anadolu Lisesi’nde yer alan kütüphane için kitap bağışları toplandı. Bolu’nun ardından Samsun Salıpazarı Hasan Çelebi Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin kütüphanesi zenginleştirildi. Daha sonra da Sinop Kılıçlıköyü Kültür Merkezi için kitap bağışı başlatıldı ve başarıyla tamamlandı.

Büşra Taşlı anısına Ardahan’da kütüphane oluşturuldu

Koronavirüsün başladığı dönemde de projeyi devam ettirmeyi başaran öğrenciler, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi ve diğer destekçi firmalarla yaptıkları güç birliği sayesinde Ardahan’ın Çıldır ilçesindeki Kurtkale Köyü Ortaokulu’na bir kütüphane kazandırdılar. İstanbul’da üniversite öğrencisiyken 2016 yılında henüz 20 yaşındayken trafik kazasında hayatını kaybeden Feride Büşra Taşlı’nın anısına memleketi Ardahan’da bir kütüphane oluşturuldu. Okulun tamamı boyandı. İstanbul’dan Ardahan’a giden okul ve dernek gönülleri, kütüphane mobilyalarını yerleştirdiler, kitap raflarını kütüphanenin duvarlarına monte ettiler, ardından topladıkları yüzlerce kitabı seviyelere göre ayırıp etiketlendirerek, raflara dizdiler.

“Yeni ‘Nino’lara ışık olacak”

Kurtkale Köyü Orta Okulu’nda kurulan kütüphanenin açılışında duygusal anlar yaşanırken, kütüphanenin açılışına Feride Büşra Taşlı'nın annesi Halide Taşlı ve ablası Buket Taşlı Bektaş’ın yanı sıra Kurtkale Köyü Ortaokulu Müdür Vekili Olgun Ağdemir, SEV Amerikan Koleji Kütüphane Sorumlusu Neslihan Aksu ile Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi temsilcisi Salih Aydın da katıldı. Kütüphanenin açılış kurdelesini kesen anne Halide Taşlı, kaybettikleri kızları Büşra’yı “Nino” diye çağırdıklarını belirterek, “Büşra’nın kütüphanesindeki kitaplar, yeni ‘Nino’lara ışık olup, öğrenimlerini tamamlamada destek olacağı için gurur duyuyoruz." dedi.

Arkadaşlarının anısına kütüphane

Liselilerin projesi daha sonra Kars’ta bu kez Kağızman ilçesinde yer alan Eski Akdam Köyü Ortaokulu’nda hayat buldu. Okulun boyanması, kütüphane mobilyalarının temin edilmesi, bağış kitapların toparlanması ve okulun genel ihtiyaçlarının karşılanması gibi görevleri başarıyla tamamlayan öğrenciler, 2021 yılında kaybettikleri SAC öğrencisi okul arkadaşları Arda Ağaik’in anısına oluşturulan kütüphaneye ‘Arda Ağaik Kütüphanesi’ ismini verdi.

Batman’ın ilk oyuncak kütüphanesi

Kitaplarla kurulan bu dayanışma ve dostluk köprüsü son olarak Batman’a uzandı. Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Değirmenüstü köyünde bulunan ilkokulda, bir ilke imza atılarak Batman’da ilk oyuncak kütüphanesini oluşturuldu.

Kütüphanenin oluşturulduğu Değirmen Köyü İlkokulu Müdürü Recep Bingöl, “Çocuklar hem burada hem de bir kitap gibi eve götürdükleri oyuncaklarla oynayabiliyor. Şu an kütüphanede 200’e yakın oyuncak bulunuyor. Anasınıfıyla birlikte 40 öğrencimiz oyuncaklardan faydalanıyor.” dedi.

Beşiri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise, “İlçemizde bulunan Değirmenüstü İlkokulu'nda, SEV Amerikan Koleji'nin katkılarıyla Oyuncak Kütüphanesi kuruldu. Değerli öğretmenlerimizin emekleriyle kurulan Oyuncak Kütüphanesi Batman'da ilk olma özelliği taşıyor.” açıklamasını yaptı.

Sırada Şanlıurfa var

Çalışmalarına aralıksız devam eden SAC öğrencileri, şimdi de Şanlıurfa’da yer alan bir köy okulunda kütüphaneye erişimi olmayan öğrencilerin sınıflarını kütüphaneye dönüştürmek için harekete geçti. İhtiyaç listesini belirleyen öğrenciler yakın zamanda Şanlıurfa’daki kardeşleriyle de buluşmak için yoğun bir çalışma sürdürüyor.