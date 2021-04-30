Sınavlar ertelendi mi? MEB sınavları ne zaman yapılacak?

Tam kapanma kararının ardından öğrenciler sınavlar ertelendi mi, sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklama bu soruya yanıt oldu. Yapılan açıklamada 29 Nisan 2021 saat 17.00'den 17 Mayıs 2021'e kadar tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildiğini, eğitimlerin uzaktan devam edeceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiği belirtildi.

Açıklamada, "Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00'dan itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir" ifadesine yer verildi.

Bu gelişmenin ardından 3 Mayıs'tan itibaren yapılması planlanan lise sınavları da ertelenmiş oldu. Sınav tarihlerine dair açıklama 17 Mayıs 2021 tarihinden sonra yapılacak.