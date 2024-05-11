SON DAKİKA: e-YÖKDİL 2024/1 sonuçları açıklandı... e-YÖKDİL 2024/1 sonuç sorgulama ekranı
Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2024/1 İngilizce-Sosyal Bilgiler) sonuçları bugün açıklandı. Adaylar e-YÖKDİL 2024 sonuçlarını kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi web sitesinden öğrenebilecek.
AA
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Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2024/1 İngilizce-Sosyal Bilgiler) sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan duyuruda, 11 Mayıs'ta uygulanan 2022-e-YÖKDİL 2024/1'e ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
e-YÖKDİL 2024/1 sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Adayların, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebileceği kaydedildi.