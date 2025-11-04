AÇIKLANDI! GSB KYK burs ve kredi sonuçları erişime açıldı… Sonuç sorgulama ekranı..: Burs sonuçları nereden öğrenilir?

Son dakika: GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Son dakika haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Bakan Bak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun.🇹🇷🙋🏻♂️
📌9 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın.
Sonuçlar için: http://turkiye.gov.tr
