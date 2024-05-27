Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatı onayladı

'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' olarak bilinen yeni müfredat Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından onaylandı. Milli Eğitim Bakanı Tekin, yeni müfredata ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada teknoloji kullanırken insani değerlerden de uzaklaşmamak gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"26 Nisan itibarıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla bir müfredat değişikliği paketini kamuoyuyla paylaştık. Güncel gelişmelere ayak uyduracak bir müfredat hazırladık. Bunu yaparken çocukların da kendilerini bekleyen dünyaya daha hazır olmalarını sağlamak istedik. Diğer yandan yeni modelde dijital okuryazarlık ve yapay zeka uygulamalarının eğitim öğretim süreçlerine uygulanabilmesi açısından çok önemli değişiklikler yaptık. Dünya durmayacak, bu nedenle sürecin içine adapte olmamız lazım. Bunu yaparken de bizi biz yapan insani değerlerimizden uzaklaşmamamız gerek. Dolayısıyla yeni müfredat modelinde ‘teknolojik gelişmelere ayak uyduracağız ama insani değerlerimizi de koruyacağız’ diyoruz” diye konuştu.

Talim ve Terbiye Kurulu'ndan geçmişti

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, yeni müfredatın Talim ve Terbiye Kurulu onayından geçtiğini bildirmiş, konuya dair ayrıntıları şu ifadelerle aktarmıştı:

"Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş-öneriler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca özenle değerlendirildi. Görüş ve öneriler, askı sürecinde her gün Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı komisyonları ile ilgili genel müdürlüklerle paylaşıldı. Eğitim paydaşlarından gelen 67 bin 284 görüş ve öneri tek tek tasnif edildi. Bu çerçevede öğretim programlarında bazı genel tashihler yapıldı. Görüş ve öneriler, şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkelerinin gereği olarak değerlendirilerek öğretim programlarına yansıtıldı. Yeni müfredata ilişkin 26 dersin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları, 16-22 Mayıs'ta Kurul gündemine alınarak görüşüldü. Tekrar görüşülen yeni müfredat, Talim ve Terbiye Kurulu onayından geçti."

1, 5 ve 9. sınıf öğrencilerden başlayacak

Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak. Onaylanan yeni öğretim programları, Bakanlığın "https://mufredat.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişime açıldı.

'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' tartışması

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat olarak bilinen eğitim-öğretim programlarının esas aldığı modele verilen isim tartışmalara yol açmıştı. Model, mevcut programlardaki eksiklikleri gidermekten çok ideolojik bir gündemle hazırlandığı yönünde sık sık eleştiriliyor.