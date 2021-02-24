Sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB'den açıklama geldi

YKS sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan ancak sorumlu olduğu derslerden dolayı ortaöğretim kurumlarından mezun olamayan adayların beklediği Sorumluluk Sınavları konusunda açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi.

Ortaöğretim kurumlarından mezun olamayan öğrenciler Sorumluluk Sınavlarına girerek mezuniyet hakkını kazanabilecek. Sorumluluk Sınavları başvuruları 22-26 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak ve başarılı olanların diplomaları düzenlenerek teslim edilecek. Bu süreç en geç 5 Mart 2021 tarihinde tamamlanacak.

Sorumluluk Sınavları eğitim kurumu müdürlüklerinde 1-31 Mart 2021 tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlanacak. Yapılacak sınavlarda 50 ve üzerinde puan alan öğrenciler başarılı sayılacak.

Pandemi koşulları nedeniyle iller arasındaki hareketliliği azaltmak amacıyla öğrenciler Sorumluluk Sınavlarına bulundukları yerleşim yerlerinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türündeki eğitim kurumlarında, aynı okul bulunmaması halinde ise aynı programı uygulayan resmi ve özel okullarda sınavlara girebilecek.

Başvurular nasıl yapılacak?

Öğrenci velileri, 26 Şubat'a kadar sınava girilecek dersleri ve bu konudaki taleplerini ikametlerinin bulunduğu ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile bildirecek, öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirecek.