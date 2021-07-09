Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman yapılacak?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e-Devlet ve PBS üzerinden açıklandı. Binlerce öğretmen adayının beklediği sonuçların açıklanmasının ardından adaylar bu kez de sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri için bekleyişe geçti.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak sözleşmeli öğretmen alımı için süreç devam ediyor. Binlerce öğretmen adayının beklediği sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları konusunda beklenen açıklama 8 Temmuz'da geldi ve sonuçlar e-Devlet ve Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yayımlandı.
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanması sonrasında önümüzdeki günlerde itiraz süreci başlayacak ve 12-16 Temmuz tarihleri arasında adayların sonuçlara yapacağı itirazlar toplanacak. Bu süreç 2 Ağustos 2021 tarihinde sonuçlandırılacak.
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ise eylül ayında alınacak. MEB'in açıkladığı takvime göre, sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri 1-6 Eylül tarihlerinde alınacak ve sonuçlar ise 8 Eylül 2021 tarihinde adaylarla paylaşılacak.