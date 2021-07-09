Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak sözleşmeli öğretmen alımı için süreç devam ediyor. Binlerce öğretmen adayının beklediği sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları konusunda beklenen açıklama 8 Temmuz'da geldi ve sonuçlar e-Devlet ve Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yayımlandı.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanması sonrasında önümüzdeki günlerde itiraz süreci başlayacak ve 12-16 Temmuz tarihleri arasında adayların sonuçlara yapacağı itirazlar toplanacak. Bu süreç 2 Ağustos 2021 tarihinde sonuçlandırılacak.

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ise eylül ayında alınacak. MEB'in açıkladığı takvime göre, sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri 1-6 Eylül tarihlerinde alınacak ve sonuçlar ise 8 Eylül 2021 tarihinde adaylarla paylaşılacak.