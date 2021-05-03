Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik ön başvurusu yapan adayların heyecanla beklediği sonuçlar için beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce paylaşılan duyuruda sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçlarının 3 Mayıs'ta açıklanacağı duyurulurken, henüz konu hakkında bir açıklama yapılmadı. MEB'in gün içinde sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru sonuçlarını açıklayacağı düşünülüyor.

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınavlar ise 15 Mayıs - 6 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 8 Temmuz 2021'de açıklanacak. Sözlü sınavların tamamlanması ve sonuçların açıklanması sonrasında ise atama tercihleri alınacak. 1-6 Eylül 2021'de toplanacak atama tercihlerinin sonuçları 8 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmenlik atama sürecinde en fazla alım 2 bin 883 kişi ile sınıf öğretmenliği için olacak. Ardından bin 938 İngilizce öğretmeni, bin 260 ilköğretim matematik öğretmeni ve bin 4 rehberlik öğretmeni istihdam edilecek.