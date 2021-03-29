Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan sözleşmeli öğretmen alımı sonrasında adaylar belirlenen tarihlerde başvuru işlemlerini yaptı. Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlanırken, adaylar artık sonuçların açıklanması için beklemeye başladı.

MEB'in paylaştığı bilgilere göre; sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları 3 Mayıs 2021 tarihinde paylaşılacak ve böylece sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve bu adayların sözlü sınava girecekleri merkezler belli olacak.

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınavlar ise 15 Mayıs - 6 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 8 Temmuz 2021'de açıklanacak. Sözlü sınavların tamamlanması ve sonuçların açıklanması sonrasında ise atama tercihleri alınacak. 1-6 Eylül 2021'de toplanacak atama tercihlerinin sonuçları 8 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.