Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman yapılacak? Öğretmen atamalarında son durum

Öğretmen atamaları konusunda atılacak adımlar merakla bekleniyor. Öğretmen adayları Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaları beklerken henüz bu konuda bir açıklama yapılmadı. Öğretmen adayları öğretmen atamaları ve atama takvimi konusundaki detayları araştırmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konu hakkında yapılan son açıklamada, ''Geçtiğimiz yıllara baktığınızda bunun çok farklı tarihlerde açıklandığını görürsünüz. Bunu MEB tek başına karar alma durumunda değil. Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımız sürüyor. Neticelendiği dakika biz bunu paylaşırız. Gençler hazırlanıyor, bir umut ve bir hayal peşindeler. Durumu anlamak ve destek olmak lazım. Geçen yıl 41 bin önceki sene 40 bin civarında öğretmen alımı yaptık. Kamudaki alımları en fazla Milli Eğitim alıyor. Üzerinde epeydir çalıştığımız bir konu. Ben yakın zamanda bir çözüm üretmeyi çok istiyorum. Bu atamanın yüksek olmasını bekliyor arkadaşlarımız. Bunun ne kadar olacağına ilişkin olarak bu çalışmaların bitmesi gerekiyor. Bizim çabamız daha çok öğretmen ataması yapılması yönünde gereken çalışmaları yapıyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

Bakan Ziya Selçuk ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, takvimin henüz belirlenmediğini söylerken, "Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum” dedi. Öğretmen ataması kontenjanlarını ihtiyaçlara göre şekillendirileceğine ifade eden Ziya Seçuk, “Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ayrıca, “Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabii bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı. Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçe ile ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağı ile ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra brans dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa patlaşırdık” ifadelerini kullandı.