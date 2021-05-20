Sözleşmeli öğretmen alımına dair süreç devam ediyor. 3 Mayıs'ta sona açıklanan ön başvuru sonuçlarının ardından, başvurusu kabul edilen adaylar için sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 17 Mayıs'ta başlarken, 6 Haziran'a kadar devam edecek mülakatların sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri nasıl öğrenilir?

Bu süreçte mülakata katılacak adaylar e-Devlet üzerinden sınav yerlerini öğrenebiliyor. Mülakat öncesinde adaylar T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınava girecekleri yerleri öğrenerek, sınav giriş belgelerini edinebiliyor.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

17 Mayıs-6 Haziran arasında devam edecek mülakat sürecinin ardından sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.

Süreç nasıl devam edecek?

Mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından 1-6 Eylül 2021 tarihleri arasında atama tercihleri toplanacak ve bu tercihlerin sonuçları 8 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.