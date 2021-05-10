Sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihleri belli oldu

3 Mayıs'ta açıklanan sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru sonuçlarının ardından başvurusu kabul edilen adaylar sözlü sınavlar için beklemeye başladı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından daha önce belirlenmişti. MEB'in açıkladığı takvime göre sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihleri 15 Mayıs 2021'de başlayacak ve 6 Haziran 2021'de sona erecek.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları sonrasında sözlü sınav sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak. Bu sonuçların ardından 1-6 Eylül 2021 tarihleri arasında atama tercihleri toplanacak ve tercih sonuçları ise 8 Eylül 2021'de açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmenlik atama sürecinde en fazla alım 2 bin 883 kişi ile sınıf öğretmenliği için olacak. Ardından bin 938 İngilizce öğretmeni, bin 260 ilköğretim matematik öğretmeni ve bin 4 rehberlik öğretmeni istihdam edilecek.