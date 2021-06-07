Sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihleri belli oldu

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihleri heyecanla bekleniyor. Daha önce duyurulan sözlü sınav tarihleri 6 Haziran'da yapılacak LGS nedeniyle değiştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı ertelenen sınavların yapılacağı tarihi adaylarla paylaştı.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Sözleşmeli Öğretmenlik için 01-04 Haziran 2021 Tarihlerinde Sözlü Sınava Alınacak Adayların Dikkatine” başlıklı yayınladığı duyuruda şu ifadelere yer verildi;

“Bilindiği üzere 19.940 sözleşmeli öğretmenin atama işlemi için 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu yayımlanmış olup bu kapsamda ön başvurular 15-26/03/2021 tarihleri arasında alınmış ve adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 03/05/2021 tarihinde elektronik ortamda ilan edilmişti.

Ancak 06 Haziran 2021 tarihinde yapılması planlanan 2021 yılı Merkezi Sınav nedeniyle, 01-04 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak sözlü sınavlarda herhangi bir aksama yaşanmaması amacıyla 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu ekinde yer alan Ek-4 Takvim ekteki gibi güncellenmiştir.

Bu bağlamda sözlü sınav merkez ve saatleri aynı olacak şekilde;

1 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 8 Haziran 2021,

2 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 9 Haziran 2021,

3 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 10 Haziran 2021,

4 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 11 Haziran 2021,

tarihine ertelenmesi uygun görülmüştür.

Sözlü sınav giriş belgesinin güncel haline e-devlet sistemi üzerinden ulaşılabilir.

İlgililere duyurulur.”

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri nasıl öğrenilir?

Bu süreçte mülakata katılacak adaylar e-Devlet üzerinden sınav yerlerini öğrenebiliyor. Mülakat öncesinde adaylar T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınava girecekleri yerleri öğrenerek, sınav giriş belgelerini edinebiliyor.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Mülakat sürecinin ardından sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.

Süreç nasıl devam edecek?

Mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından 1-6 Eylül 2021 tarihleri arasında atama tercihleri toplanacak ve bu tercihlerin sonuçları 8 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.